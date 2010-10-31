-PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 KİŞİ YARALANDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Taksim Meydanında çevik kuvvet ekiplerinin beklediği noktanın yakınında, patlama meydana geldi. Patlamada yaralılar olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Taksim Meydanındaki çevik kuvvet polislerinin beklediği noktanın yakınında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olay yerine kimseyi yaklaştırmazken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.