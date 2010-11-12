-PATLAMADA 7 YAŞINDAKİ BEŞİR'İN ELLERİ PARÇALANDI DİYARBAKIR (A.A) - 12.11.2010 - Şırnak'ın İdil ilçesinde dün meydana gelen patlamada yaralanan Beşir İdem'in (7) ellerinin parçalandığı bildirildi. Şırnak'ın İdil ilçesinin Sulak köyüne bağlı Aslantepe mezrasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Cizre Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından askeri helikopter ile Diyarbakır'a sevk edilen Beşir İdem'in Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sait Alan, yaptığı açıklamada, yaralı Beşir İdem'in patlamanın etkisiyle parçalanan ellerinin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını söyledi. ''Beşir İdem'in elleri parçalanmıştı. Kurtarmak mümkün olmadı'' diyen Alan, ''Maalesef iki eli de bileğinden kesildi. Ellerini kaybeden küçük Beşir'in ciddi yaralanma meydana gelen bir gözü ve bacağını kurtarmaya çalışıyoruz. İki gözüne şarapnel parçaları isabet eden Beşir'in sağ gözündeki şarapnel parçalarını temizledik. Ancak sol gözüne 3-4 santimetre çapında şarapnel parçası isabet ettiği belirlendi. Bu gözüne cerrahi müdahalede bulunduk. Bir dizi operasyon daha söz konusu olabilir. Gözünü kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak ileride belli bir oranda görme kaybı meydana gelebilir. Bir bacağında da ciddi oranda damar parçalanması meydana geldiğini tespit ettik. Bunun üzerine ortopedi, kalp damar, göz ve plastik cerrahi uzmanlarını da katılımı ile 6 saatlik bir operasyon geçirdi. Bacağını kurtarmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Bu arada, patlamaya yol açan cismin belirlenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Dün, Şırnak'ın İdil ilçesinin Sulak köyüne bağlı Aslantepe mezrasında bir evin bahçesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, patlamada Nurcihan İdem (4) hayatını kaybetmiş, Beşir İdem ise yaralanmıştı.