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Patlamada 3 polis ile 10'a yakın vatandaş yaralandı HAKKARİ (A.A)

19 Ocak 2012 20:32

-Patlamada 3 polis ile 10'a yakın vatandaş yaralandı HAKKARİ (A.A) - 19.01.2012 - Hakkari Valisi Muammer Türker, il merkezinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3'ü polis, 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulvar Caddesinde bir polis aracının geçişi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini söyledi. Patlama sonrası polis aracının kontrolden çıktığını ve bu nedenle araçta bulunan 3 polisin yaralandığını belirten Türker, 10'a yakın vatandaşın da çeşitli yerlerinden yaralandığını kaydetti. Olay sonrası bölgenin güvenlik çemberine alındığını ifade eden Türker, çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini, soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti.

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