Patlama yaşanan havai fişek fabrikasının işçileri: Denetimler 1 hafta önceden haber alınır, Çin mahallesi ve kimyasal mal üretimi yapılan bölümler kapatılırdı

Hendek’te 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili soruşturmada ifade veren işçiler, fabrika sahiplerinin yapılacak denetimleri bir hafta önceden haber aldıklarını iddia etti. Öte yandan işçiler denetim heyetinin (bir çeşit torpil olan ve Çin mahallesi olarak bilinen kısma sokulmadığını, burada görevli elemanın o gün için heyete gösterilecek alanlara kaydırıldığını anlattı. Fabrikanın eski iş sağlığı uzmanları da uyarılarına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürdü.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı 7 kişinin öldüğü, 126 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili soruşturmayı genişletti. Tanık olarak dinlenen işçiler ve eski çalışanların anlattıkları ihmaller zincirini göz önüne serdi. İşçiler özetle şunları söyledi:

Daha fazla üretin baskısı, mobbing...

Havai fişek bölümünde çalışan Ali S.: “İmalathanelerdeki kadın işçilere daha fazla mal üretimi yönünde baskı yapılırdı. Öğle ve ara istirahatlere çoğu zaman kadın arkadaşlar çıkamıyorlardı. Kadın işçiler çalışmazlarsa işten çıkartılmakla tehdit edilirdi.

"Kamunun yapacağı denetimlerden önceden haber alınırdı"

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı denetimler 1 hafta önceden haber alınırdı. Bize denetim olacağı bilgisi verilirdi. Denetim günü her yer temizlenir, hazırlanırdı. Çin mahallesi (bir çeşit torpil) ve kimyasal malların üretimi yapılan bölümler kapatılırdı. Bu bölümlere denetleme heyeti zaten girmezdi.”

"Denetleme heyeti Çin mahallesine getirilmiyordu"

4 yıl boyunca fabrikada çalışan Recep G.: “Denetimden bir hafta önce bize söylenirdi. Çin mahallesindeki tüm üretim durdurulup, orada bulunan personelse denetlemenin yapılacağı bölümlere kaydırılırdı. Denetleme heyeti, idarece Çin mahallesine getirilmiyordu. Burasının kapalı olduğu ve herhangi bir imalatın ve üretim işlemin yapılmadığı heyete beyan ediliyordu.”

Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ilk olarak muska diye bilinen torpillerin olduğu bölümde olduğu iddia ediliyor. Bu bölümde Çin mahallesi olarak bilinen torpiller de imal ediliyor.

"Yalnızca kağıt üzerinde İSG Uzmanı olarak görev yaptım"

İş güvenliği uzmanı Çiğdem S.: “Fabrikada 2014-2015 yılları arasında İSG Uzmanı olarak görev yaptım. Yalnızca kağıt üzerinde İSG Uzmanı olarak görev yaptım, çünkü işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir endişeleri yoktu. İşverenler için önemli olan tek husus üretimdi. Bu konuda da eksiklikleri işverenlere dile getirmeme rağmen dikkate almıyorlardı.”