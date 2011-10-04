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Dünya

Patlama Türkiye bursu için beklerken meydana geldi MOGADİŞU (A.A)

04 Ekim 2011 20:34

-Patlama Türkiye bursu için beklerken meydana geldi MOGADİŞU (A.A) - 04.10.2011 - Somali hükümeti, bugün başkent Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırının, öğrencilerin Türkiye'nin sunduğu bursun sonuçlarını öğrenmek için sırada beklerken meydana geldiğini bildirdi. El Cezire'nin internet sitesinde yayımlanan Somali hükümeti açıklamasında, kayıpların çoğunun, Yüksek Eğitim Bakanlığında burs sonuçlarını bekleyen öğrenci ve aileleri olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırının, teröristlerden gelen tehdidin henüz bitmediğini ve hala bazı kişilerin barış yolunda Somali halkının ilerlemesini engellemeye çalıştığını gösterdiği kaydedildi.

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