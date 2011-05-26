'Patlama terör örgütüyle alakalı'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ''Şu anda kesin bir netice alınmadan söylersek yanlış olur ama şekline baktığımız zaman terör örgütüyle alakalı olduğu çıkıyor ortaya'' dedi.



Başbakan Erdoğan, partisince Niğde'de düzenlenen mitingin ardından gazetecilerin İstanbul'da meydana gelen patlamaya ilişkin sorularını yanıtladı.



Bir soru üzerine, şu anda değerlendirme ve incelemelerin devam ettiğini ifade eden Erdoğan, ''Kesin bir şey yok. Netleştikten sonra zaten başta İstanbul Valim olmak üzere Emniyet Müdürü gerekli açıklamayı yapacaktır'' diye konuştu.



''Terör örgütü bağlantısını olup olmadığı ilişkin soru üzerine de Başbakan Erdoğan, ''Şu anda kesin bir netice alınmadan söylersek yanlış olur ama şekline baktığımız zaman terör örgütüyle alakalı olduğu çıkıyor ortaya'' yanıtını verdi.





