-Patlama terör eylemi ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da bugün meydana gelen patlamanın, terör eylemi olarak değerlendirildiğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Bugün saat 11.00-11.30 sularında Ankara ili Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi üzerinde bir araç içerisine yerleştirilen parça tesirli bir bombanın patlatılması sonucu henüz kimlikleri tespit edilemeyen birisi bayan 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır toplam 34 vatandaşımız yaralanmıştır. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve binalar zarar görmüştür. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir bölgede parça tesirli bir bombanın patlatılması suretiyle büyük can ve mal kaybına neden olacak bir eylemin yapılması, terör eylemi olarak değerlendirilmiştir.'' Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya başlandığı, soruşturmanın CMK'nın 250. maddesi kapsamında görevli Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince yürütüldüğü belirtildi.