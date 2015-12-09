Patlama sebebiyle penisini kaybeden ABD askerine organ nakli

Afganistan'da görev yaparken bomba patlaması sonucu cinsel organını kaybeden bir ABD askerine penis nakli yapılacağı açıklandı. Bir yıl içinde gerçekleştirileceği açıklanan ameliyatı, ABD’nin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi’den doktorlar yapacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ölmüş bir donörden alınacak penis, ameliyatla yeni sahibine nakledilecek. 12 saat sürmesi beklenen ameliyatın masrafının 200 bin ila 400 bin dolar (yaklaşık 583 bin TL ila 1 milyon 165 bin TL) arasında olacağı ifade ediliyor.

ABD'li uzmanlar, nakil sonrası hastanın zamanla cinsel ilişkiye girebilecek duruma gelebileceğini söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001-2013 yılları arasında Afganistan ve Irak’ta görev yapan Amerikan askerlerinden bin 367’si cinsel organlarından yaralandı.