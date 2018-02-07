Patlama olan lisede eğitime bir gün ara verildi (2)

CHP\'Lİ VEKİL SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir\'in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazan dairesindeki patlamayı TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi veren Bayır, \"Bodrum katında patlama ihtimali bulunan doğal gaz tesisatının yanına biçki dikiş kursu yapılması için, Mili Eğitim Bakanlığı\'ndan izin alınmış mıdır? Kazan dairesine, 5 metre uzaklıktaki bir bölüme kursiyer sınıfı yapılması doğru mudur? Doğal gaz tesisatı bağlandıktan sonra, kontrol yapılmış mıdır? Eğer kontrol yapıldıysa, kontrol yapan şirket veya kurumun isimleri nelerdir? Benzer olayların yaşanmaması adına önlem almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne gibi önlemler alacaksınız? Doğal gaz kaçağı için herhangi bir alarm sistemi var mıdır? Var ise, alarm sistemi neden devreye girmemiştir? Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaat ihalesini alan firmanın ya da inşaatı yapan taşeron firmanın teknik açıdan herhangi bir sorumluluğu var mıdır? Bu faciaya sebebiyet veren kurum, şirket, şahıs ve taşeron firmalar hakkında cezai bir işlem yapılacak mıdır? Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli denetimi sağlayacak teknik ekibi bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir ekibi yok ise, teknik bir ekip oluşturmayı düşünüyor musunuz? Patlama ihtimali bulunan bu tip makine ve teçhizatın okul alanı dışında bir bölümde olması, teknik olarak daha uygun değil midir? Bu olaydan sonra İl Milli Eğitim Müdürlükleri, sorumlu bulundukları ildeki okulların tümünde, bir tarama yapacaklar mıdır\" sorularına yanıt istedi.

İZMİR, (DHA)

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