Patlama nedeniyle ertelenen Dortmund-Monaco maçı bugün oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında Borussia Dortmund ile Monaco arasında bu akşam oynanacak maç öncesinde patlama yaşandı.

Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, takım otobüsünün yakınlarında patlama meydana geldiği ve oyuncuların güvenli bir bölgeye taşındığı belirtildi.

Maç ertelendi

Bu arada, UEFA ve Borussia Dortmund Kulübünün Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, karşılaşmanın 12 Nisan'a ertelendiği belirtildi. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.

Borussia Dortmundlu futbolcu Bartra'ya hastaneye kaldırıldı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, yaptığı açıklamada, patlamalardan dolayı şoke olduklarını belirtti.

Borussia Dortmund otobüsünde maddi hasara da yol açan olay hakkında değerlendirmelerde bulunan Watzke, "Takımın kaldığı otelin hemen çıkışında takım otobüsüne yönelik bombalı saldırıda bulunuldu. Takım, otobüs ile otelden caddeye doğru çıktığı sırada 3 patlama meydana geldi." diye konuştu.

Watzke, olay sırasında elinden yaralanan Borussia Dortmundlu futbolcu Marc Bartra'ya acil müdahale yapıldığını ve futbolcunun hastaneye kaldırıldığını aktardı.

"Hepimiz şoktayız"

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki de yaptığı açıklamada, takım otobüsünün ana caddeye çıktığı sırada büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

"Otobüste en arka sırada, kırılan cam parçalarının isabet ettiği Marc Bartra'nın yanında oturuyordum." diyen İsviçreli kaleci, patlamanın ardından bazı futbolcuların otobüste yere yattığını aktardı.

Polisin hızlı bir şekilde olay yerine geldiğini vurgulayan Bürki, "Hepimiz şoktayız. Bu dakikalarda kimse futbolu düşünmedi." ifadesini kullandı.

"Bu doğrudan Borussia Dortmund takımına yönelik bir saldırı olduğunu düşünüyoruz"

Öte yandan, Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi yaşanan patlamalara ilişkin, "Bunun doğrudan Borussia Dortmund takımına yönelik bir saldırı olduğunu varsayıyoruz." dedi.

Lange ile Dortmund Savcısı Sandra Lücke ve Borussia Dortmund Basın Sözcüsü Sascha Fligge'nin düzenlediği basın toplantısında patlamaya ilişkin bilgi verildi.

Lange, "Bunun doğrudan Borussia Dortmund takımına yönelik bir saldırı olduğunu varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

Soruşturmada hiçbir şeyi dışlamadıklarını ve en kötü olaydan yola çıktıklarını anlatan Lange, şu anda olayın somut olarak arka planının ne olduğunun bilinmediğini dile getirdi.

"Adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma açıldı

Dortmund Savcısı Lücke ise olayın arka planının yoğun bir şekilde araştırıldığını dile getirdi.

"Adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyleyen Lücke, "Olay yeri yakınlarında bir yazı bulundu." açıklamasını yaptı.