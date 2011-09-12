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Dünya

''Patlama kontrol altına alındı'' PARİS (A.A)

12 Eylül 2011 21:35

-''Patlama kontrol altına alındı'' PARİS (A.A) - 12.09.2011 - Fransız Enerji Güvenlik Kurumu, ülkenin güneyinde Avignon kenti yakınlarında bir nükleer tesiste meydana gelen patlamanın ''kontrol altına alındığını ve halk sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığını'' açıkladı. ''Patlama sonucunda ne kimyasal ne de radyoaktif sızıntı olduğu'' tekrarlanan açıklamada, ''tesiste çalışanların olası bir sızıntıya karşı karantina altına alınmalarını veya tahliye edilmelerini gerektirecek bin önlem alınmayacağı'' bildirildi. Bununla birlikte, bölgedeki gazeteciler, jandarmanın, bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğunu ifade etti.  Tesisin radyoaktif atık depolama bölümündeki bir fırında çıkan yangını takiben meydana gelen patlamada bir kişi ölürken, biri ağır dört kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin, yaralı işçilerin üzerinde yaptıkları muayene sonucunda radyoaktif sızıntı görülmediği belirtildi.  Greenpeace çevre örgütünün Fransa şubesi, ''kazayla ilgili olarak bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılmasını'' talep etti. Greenpeace, bölge halkının soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesini istedi. Patlamanın olduğu nükleer tesiste yaklaşık 200 işçi çalışıyor.

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