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Dünya

PATLAMA DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE MEYDANA GELDİ MOSKOVA (A.A)

24 Ocak 2011 18:27

-PATLAMA DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE MEYDANA GELDİ MOSKOVA (A.A) - 24.01.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova havaalanındaki patlamanın dış hatlar terminalinde meydana geldiği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti, güvenlik güçlerine dayanarak yayımladığı haberde, en az 2 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı belirtilen patlamanın dış hatlar terminalinde meydana geldiğini kaydetti. Patlamanın yerel saatle 16:40'da (TSİ 15:40) meydana geldiğini belirten ajans, bir görgü tanığının, bazı yaralıların bagajların alındığı bölüme getirildiğini söylediğini ifade etti. RİA Novosti'ye açıklama yapan bir yetkili, ölü konusunda bilgi veremeyeceğini ancak ilk belirlemelere göre en az 20 yaralının olduğunu söyledi.

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