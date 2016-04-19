Yol üzerine ev yapan adamdan "Mevzuata uygun" savunması!

Rize’nin Çayeli ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Demir, yeni evini tapulu arazisinden geçen köy yolunun üzerine inşa etmeye başladı. Demir “Ev yoldan 6 metre yüksekte. Karayollarında yükseklik standardı 4.5 metre ama ben 6 metre bıraktım” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Muhammet Kaçar’ın haberine göre, köy yoluna 70 metre mesafede patika yoldan ulaşılan, evine kış aylarında inip çıkmakta zorlanan Mehmet Demir, yola yakın bir yerde ev yapmaya karar verdi. Ancak çevrede uygun arazi bulamayan Demir, kendi tapulu arazisinden geçen yol üzerine, 6 metre yükseklikteki beton kolonlar dikerek ev inşaatına başladı. Yolu kullanan yöre sakinleri de araçlarıyla evin altından geçmek zorunda kaldı.

Köydeki evinin yola uzak olduğunu anlatan Mehmet Demir, "Kışın patika yoldan eve gidip gelmek zor oluyordu. Kendi arazimden geçen yolun üzerine ev yapmaya karar verdim. Ev yoldan 6 metre yüksekte. Karayollarında yükseklik standardı 4.5 metre ama ben 6 metre bıraktım. Altından araçlar rahatlıkla geçer. Mühendis getirdim, zemini ve diğer her şeyi baktırdım. İşi sağlama aldım. Ev inşaatı haliyle görenlerin ilgisini çekiyor" dedi.