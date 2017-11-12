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Patenli öğrencilerin İETT otobüsü arkasındaki tehlikeli yolculuğu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan  1'İ  kız 2 genç  hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı

12 Kasım 2017 12:40

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'da İETT otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan  1\'İ  kız 2 genç  hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu duyarlı bir sürücünün, önüne geçtiği otobüsü durdurması ile sona erdi.
15-16 yaşlarında, kıyafetlerinden öğrenci oldukları anlaşılan, sırtlarında çantaları bulunan patenli iki genç, Bakırköy\'den Bahçeşehir\'e giden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Diğer sürücülerin sözlü ve korna ile yaptğı uyarılara  aldırmayan gençler,  Avcılar Askerlik Şubesi önündeki kasislerde de otobüsü bırakmadı.  Gençlerden biri bir ara tek ayak üzerinde paten ile kaydı. E-5 karayolunda ilerlerken gençlerin tehlikeli yolculuktan vazgeçmediğini gören bir sürücü, otomobiliyle önüne geçtiği otobüsü durdurdu.  Otobüsün durması üzerine gençler patenleri ile kayarak kısa sürede uzaklaştı.

(FOTOĞRAF)

 

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