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Patenli gencin tünelde tehlikeli yolculuğu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Konak Tünelleri'nden paten ile giden bir genç, hem hayatını tehlikeye attı hem de sürücülere zor anlar yaşattı

09 Ekim 2017 12:28

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Konak Tünelleri\'nden paten ile giden bir genç, hem hayatını tehlikeye attı hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Yeşildere Kavşağı\'ndan Konak yönüne doğru, 1674 metre uzunluğundaki tünele paten ile giren bir genç, sürücüler arasında şaşkınlığa neden oldu. Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde, genç, araçların önünde hızla ilerledi. Sırtında çanta olan genç, dengesini kaybetmemek için vücudunun üst kısmını öne doğru eğerek hızlandı. Kendi hayatını ve sürücüleri tehlikeye atan genç tünelden çıkarak gözden kayboldu.

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