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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de patenli 5 genç, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına asılarak ilerledi

18 Eylül 2018 18:15

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de patenli 5 genç, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına asılarak ilerledi.
Çamlık Caddesi\'nden Servergazi Mahallesi\'ne giden Askeri Saha Geçiş Yolu\'nda, bir şehir içi yolcu otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan 5 çocuğu görenler şaşkınlıkı yaşadı. Bir otomobil sürücüsü, çocukların tehlikeli yolculuğunu görünce cep telefonuyla o anları kaydetti. Otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapıp, trafiğe ve tehlikeye bile aldırış etmeden, canlarını hiçe sayan çocuklar yaklaşık 3 kilometre bu şekilde gitti. Otobüs şoförüne görünmemek için arka tarafta saklanan çocukları diğer araç sürücüleri de şaşkınlıkla izledi.

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