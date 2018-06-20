Patatesin tanesi 1 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre, patatesin kilogram fiyatı dün itibarıyla 2.5 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Mayıs ayında 1 ila 1,8 lira olan patatesin fiyatı pazarda ise 4,5 liradan 6 liraya kadar çıkıyor. Buna göre, bir ay içinde patatesin fiyatı yüzde 94 artış gösterdi.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız‘ın haberine göre 2017 Haziran ayında patates en düşük 1.3 liradan, en yüksek ise 2 liradan alıcı buluyordu. Buna göre patatesteki bir yıllık fiyat değişimi yüzde 75’i bulmuş durumda.

Fiyatlar neden arttı?

Patatesteki yüksek fiyat artışının en önemli sebebinin Gürcistan’ın Türkiye’den patates ithalatını askıya alması sonucunda alternatif pazar bulunamaması olduğu bildirildi. Bunun sonucunda depolarda bekletilen patatesler çürüdü. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişe paralel olarak çiftçinin artan giderlerinin de haziran ayında tüketiciye yansıdığı belirtiliyor.

Patatesler depolarda çürüdü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer geçen yıl Mart ayında yaptığı basın toplantısında Niğde ve Nevşehir'de on binlerce ton patatesin eski tip depolarda çürüme noktasına geldiği için hayvan yemi olarak kullanıldığını söylemişti. Gürer, “AKP hükümeti, lisanslı depoculuk için 41 ilde sağladığı faydayı Niğde iline çok gördü. Avrupa Birliği Kırsal Destekleme Projesinden sonra lisanlı depoculuk için sağlanan desteklerin verileceği iller içine Niğde alınmadı. Tarımı yönetenler bu işi bilmiyor" eleştirisinde bulunmuştu.

CHP'li vekil, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden olan Niğde ve Nevşehir'de 2017 yılının Ekim ve Kasım ayında hasadı yapılan patatesin 55 kuruşa mal edilmesine rağmen, 15 kuruşa bile alıcı bulamadığına dikkat çekmişti.

Üreticinin korunmadığına da dikkat çeken Gürer, “ Üreticiler, 2018 yılında satışa sunmak üzere depolarda muhafaza ettiği patatesi maalesef maliyetinin çok altında bir fiyata satmak zorunda kaldı Tüccarın,15-20 kuruştan patates aldı. Üretici perişan oldu. Üretici ve tüketici mağdur olurken, aracı büyük kar elde ediyor” demişti.

Soğanın da fiyatı arttı

Olumsuz hava şartlarından etkilendiği belirtilen soğanın Mayıs ayında kilosu İstanbul halinde 1 ile 1.6 lira arasında değişirken, haziran ayı itibarıyla ise fiyatı 3 ile 5 lira aralığına yükseldi. Bir yıl önce kilogramı 60 kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulan soğanın fiyatı yüzde 400 artış gösterdi. Fiyatlardaki artış, 1 kilogram soğanın market raflarında 6.5 liradan tüketiciyle buluşmasına neden oldu.