Patatesin fiyatı 65 kuruşa kadar indi, üretici elindeki ürünleri ne yapacağını bilemiyor

Maliyeti 90 kuruş olan patateste fiyatın 65 kuruşa kadar düştü. Durumu değerlendiren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Pazarlama sorunları acilen çözüme kavuşturulmalı, yeni pazarlar bulunarak ihracat olanakları geliştirilmelidir” diye konuştu.

Patates ihracatına, Ticaret Bakanlığı tarafından 7 Ocak 2020 tarihinde sınırlama getirildiğini hatırlatan Bayraktar, “İhracata getirilen kısıtlama kaldırılsa da pazarların kaybedilmesine neden olmuştur” dedi.

Bayraktar, pazarların kaybedilmesinin yanı sıra koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle lokanta ve otellerin önceleri kapalı olması sonrasında ise tam kapasite çalışmaması, yurtların kapalı olması, kurum yemekhanelerinin kısıtlı çalışmasının patateste pazarlama sorunlarına yol açtığına dikkati çekti.

Üreticiler patateslerini ne yapacakları konusunda endişe yaşıyor

Pazarlamada yaşanan sorunlar devam ederken, rekoltenin 5 milyon 200 bin ton beklenmesinin sorunu daha da derinleştirdiğine işaret eden Bayraktar, rekoltenin 2003 yılından bu yana ilk kez 5 milyon tonun üzerine çıktığını belirtti.

Üreticilerin patateslerini ne yapacakları konusunda endişe yaşadığını ifade eden Bayraktar, “Düşen fiyatlar nedeniyle kışlık patates hasadı buruk başlamıştır. Pazarlama sorunu yaşayan ve yeterli gelir elde edemeyen üretici bir sonraki üretim sezonu için ihtiyacı olan finansmanı karşılayamazsa ekim alanlarının daralması riski ile karşı karşıya kalınacak kısır döngü devam etmiş olacaktır” diye konuştu.