Patatesi ilk kim kızarttı, kökeni kimlere dayanıyor?

Küçük büyük herkesin severek yediği patates kızartmasının kökeni tam olarak bilinmiyor. Fransızlar ve Belçikalılar, bu lezzetli yemeğin kendi icadı olduğunu savunuyor.

Çıtır çıtır, yağlı ve de lezzetli… Bu lezzetli yiyeceğin kökeni Belçika ve Fransa arasında uzun süredir tartışma konusu. Patates kızartmasını ilk önce kimin bulduğu konusunda bir uzlaşı sağlayamadılar. Fransız tarihçi Madeleine Ferriere, “Patates kızartması sokak mutfağının bir buluşu. Bu nedenle nereden geldiğini bulmak çok zor” dedi.

Patates kızartmasının kökeni, uzmanlar arasında da tartışma konusu. Liege Üniversitesi'nden Profesör Pierre Leclerc, Brüksel'de düzenlenen “Patates kızartmasının kökeni” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, “Belçikalılar patates kızartmasını seviyor ancak kısa bir süre öncesine kadar kimse bu konuyla bilimsel olarak ciddi biçimde ilgilenmemişti” dedi.

Fransa'da ilk patates kızartmasının Paris'in en eski köprüsü Port Neuf'te ortaya çıktığı düşünülüyor. Tarihçi Ferriere, patates kızartmasını 1978 Fransız Devrimi'nden kısa bir süre önce sokak satıcılarının bulduğunu ifade ediyor. Bu teori uzun süredir bilim çevrelerinde de kabul görüyor.

Ancak bazı Belçikalılar, patates kızartmasının ülkenin güneyindeki Namur'da bulunduğunu düşünüyor. Profesör Leclerc, kentin yoksul sakinlerinin o dönem Maas'ta balık tuttuklarını ve yakaladıklarını kızarttıklarını anlatıyor. Ancak özellikle 17'inci yüzyılın soğuk kış günlerinde nehir donduğunda patatesleri küçük balık şeklinde keserek kızgın ateşe attıklarını söylüyor. Kendisi de Belçikalı olan Leclerc, bu versiyonu çok da inandırıcı bulmuyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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