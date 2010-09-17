-PATATES DEPOSUNDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - İstanbul Sultanbeyli'de bir evin yanında bulunan depoda elektrik kontağından çıkan yangında 60 tona yakın patates kullanılamaz hale gelirken, yangının yan binalara sıçramasıyla evlerde hasar oluştu. Sancaktepe Akpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta bulunan 400 metrekarelik depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan iki katlı binaya da ulaştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Sultanbeyli İtfaiye ekibinin, rüzgarın da etkisiyle çevre binalara sıçrayan yangını söndürmekte yetersiz kalması üzerine, Dudullu, Kartal ve Yenidoğan itfaiye ekiplerinden destek istendi. Depoda çıkan ve daha sonra yan binalara sıçrayan yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Yangında, depoda bulunan 60 tona yakın patates kullanılmaz hale gelirken, deponun yanında bulunan iki katlı binada ve onun yanındaki evde maddi zarar meydana geldi.