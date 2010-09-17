T24 LogoT24 Logo
Gündem

PATATES DEPOSUNDA YANGIN İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 12:12

-PATATES DEPOSUNDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - İstanbul Sultanbeyli'de bir evin yanında bulunan depoda elektrik kontağından çıkan yangında 60 tona yakın patates kullanılamaz hale gelirken, yangının yan binalara sıçramasıyla evlerde hasar oluştu.  Sancaktepe Akpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta bulunan 400 metrekarelik depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan iki katlı binaya da ulaştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Sultanbeyli İtfaiye ekibinin, rüzgarın da etkisiyle çevre binalara sıçrayan yangını söndürmekte yetersiz kalması üzerine, Dudullu, Kartal ve Yenidoğan itfaiye ekiplerinden destek istendi.  Depoda çıkan ve daha sonra yan binalara sıçrayan yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürebildi.  Yangında, depoda bulunan 60 tona yakın patates kullanılmaz hale gelirken, deponun yanında bulunan iki katlı binada ve onun yanındaki evde maddi zarar meydana geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24