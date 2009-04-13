Patalya'ya katılanlar tutuklanıyor

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a göre, Haberal'ın düzenlediği 'Patalya toplantıları'na katılanlar tek tek tutuklanıyor.





Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bu sabah Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın düzenlediği "Patalya toplantıları"na katılan isimleri ilk yazan gazeteci olarak tanınıyor. Donat, "Medya Mahallesi"nde Haberal'ın Türk siyasi tarihindeki yerini ve "Patalya toplantıları"nın içeriğini anlattı.



İşte Yavuz Donat'ın o açıklamaları...



"Ben size önce Prof. Haberal'dan kısaca bahsedeyim. 1991'de DYP'nin Rize birinci sıra adayı ancak 1991'de Anavatan Partisi Rize'yi 3-0 alınca Hoca da siyesete giremedi.



İşin bir de magazin tarafı var hatırlayın; Süleyman Bey o tarihte muhalefet lideriydi Rize'ye gitti ve dedi ki "Hamsi kavağa çıkarsa Anavatan Partisi de bir kere daha iktidar olur. Hamsi kavağa çıkamayacağına göre iktidar olamaz"...



Sonra Mesut Bey Rize'ye gitti. Rizelilerin de kafası karıştı, "Süleyman Bey ne demek istedi?" diye, Mesut Yılmaz da bunu çok iyi malzeme olarak kullandı; "Yani demek istiyor ki" dedi, "Rize'den Başbakan çıkamaz." Rizeliler tepki gösterdiler; "Ne demek Rize'den Başbakan çıkamaz, hamsi kavağa çıkar Rize'den de Başbakan çıkar!" diye yüklendiler Anavatan Partisi'ne.



Hocanın da ilk ve son adaylığıdır ondan sonra siyesette pek adı duyulmadı. Daha sonra Süleyman Demirel'in görev süresinden sonra "Çankaya'ya kim çıksın" diye konuşulur iken rahmetli Bülent Ecevit'in Çankaya adayı Haberal Hoca idi. Sonra o proje gerçekleşmedi. Haberal hoca "Ben bu işlerde yokum" dedi çekildi.



2002'de AKP tek başına iktidara geldikten sonraki süreçte önce Kent otel sonra Patalya toplantılarını görüyoruz. O Patalya toplantıları daha sonra 2007 seçimlerine yaklaşırlınken içlerinde gerenaller, bürokratlar, eski siyasiler var... Şu anda Ergenekon'da tutuklu olanların bir kısmı da orada. Orada konuşulan konular "Parti mi kursak", "Türkiye nereye gidiyor?", "Ne olur?" diye.. Ben de bir gün oturdum bu toplantıya katılanların tam listesini yayınladım. "Bu toplantı için katılacaklara davetiye gönderiliyor 'Şu konudaki görüşününüzü bildirin' deniyor" dedim. Hatta geçen sene Mehmet Y. Yılmaz benim bu yazımı aldı; "Bu gizli mizli diyorsunuz" dedi. "Yavuz bunları isim isim tarihiyle, günüyle yazdı" dedi.



Şimdi o toplantıya gidenlerin bir kısmı eski bakanlar. Bunlar oraya giderken korumalarıyla gidiyor. Şimdi bir kısmı sıkı korumada iki, üç koruması var. Bu insanların bir kısmının altındaki arabaları eski bakan olmaları münasebetiyle devletin tahsis ettiği makam araçları ve devletin verdiği şoför var. Orada bir gizlilik falan olmaz bu kadar kişinin katıldığı yerde gizlilik olmaz. Bizim meslektaşlar da var. Orada da gizlilik olmaz. Orada ne konuşuluyor. Bir kısmı diyor ki bu 2007 seçimlerine girerken; "DYP ile Anavatan Partisi'ni evlendirelim başına Mehmet Ağar ile Erken Mumcu'nun dışında bir isim gelsin". Biri diyor ki, "TV'lerde programa yapan Hasan Ünal bey var o gelsin.", birisi diyor ki, "Haberal Hoca daha popülerdir o gelsin." O tür şeyler yapılıyor. Biz de bir kaç aydın biraraya gelince de her şey yapılır ileri konuşulur geri konuşulur... Ben bunları yazdım ve dedim ki "Bu Haberal'dan ihtilalci falan olmaz" ama bu Patarya onun otelidir sıfırdan kurduğu, yani onun derken üniversitenindir. Bunları yapmıştır. Konuşulan konular da şunlardır diye yazınca iki gün ardarda beni Prof. Haberal aradı. "İyi ki varsın Yavuzcum" dedi "Gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz, sen ne var ne yok açıkça yazdın" dedi. "Çok teşekkür ediyorum" dedi. O tarihten bu yana ne o beni aradı, ne de ben onu aradım. Pek bir temasımız da olmadı. Bunlar 2007 seçimlerine girilirken "Acaba nasıl bir parti kursak, AKP'ye karşı bir alternatif nasıl çıkartırır?" türü şeylerin konuşulduğu toplantılardı.



O toplantılardan çıkanlar belki ikili, üçlü bir takım evlere gitmişlerdir bir takım şeyleri yapmışlardır, bilemiyorum. Biraz önce Sedat Ergin'in dediğine katılıyorum. Bazı şeyler var, ucu kime uzanıyorsa gitsin. Ama sokakta her gördüğümüz kişiye "Ergenokoncu" dersek insanlar artık bir korkuya falan girer ve biryere gidebilmeleri de mümkün değil, korkarlar.