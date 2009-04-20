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Patalya'daki gizli toplantıya katılan bakan kim?

Yaşar Okuyan, Kent ve Patalya otellerindeki toplantılara AKP’nin halen görevde olan bir bakanı ile milletvekilinin de katıldığını söyledi

20 Nisan 2009 03:00

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Kent ve Patalya Otellerinde yapılan ve Ergenekon iddianamesinde "gizli toplantı" olarak yer alan toplantılara AKP’nin halen görevde olan bir bakanı ile bir milletvekili ve son seçimde büyükşehir belediye başkan adayı olan bir ismin de katıldığını söyledi.

Hürriyet'te Saygı Öztürk imzasıyla yayımlanan habere göre; AKP’linin halen kabinede bakan olarak görev yaptığını birçok konuda etkili açıklamaları olduğunu belirten Okuyan, "Eğer toplantılarımız gizliyse orada AKP’nin bakanı, milletvekili, belediye başkan adayı ne amaçla bulunuyordu. Başbakanın bu söylediklerimi cevaplandırmasını bekliyorum. Eğer olmadığını söylüyorlarsa isimleri de belgeleri ve tanıkları ile açıklamaya hazırım" dedi.

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