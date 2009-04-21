Patalya toplantılarına katılan 3 AKP’li!

Yaşar Okuyan’ın, isimleri vermediği Patalya toplantılarına katılan AKP’lilerin Zafer Çağlayan, Ülkü Güney ve Adana Belediye Başkan adayı Bilici olduğunu öne sürüldü.





Vatan gazetesinin haberine göre; Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın, Ergenekon iddianamesinde “gizli toplantı” olarak yer alan, Prof. Mehmet Haberal’a ait Patalya Otel’de gerçekleştirilen toplantılara, “AKP’nin halen görevde olan bir bakanı ile bir milletvekili ve son seçimlerde büyükşehir belediye başkan adayı olan bir ismin de katıldığını” söylemesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kulislerde, Okuyan’ın açıklamadığı bakanın Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan olduğu öne sürüldü.



Okuyan ne demişti?



Okuyan, Kent ve Patalya toplantılarının gizli olmadığını belirterek, şöyle demişti: “Son seçimde, AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından birisi de toplantıların devamlı katılımcıları arasındaydı. Eğer toplantılarımız gizliyse orada AKP’nin bakanı, milletvekili, belediye başkan adayı ne amaçla bulunuyordu? Başbakan’ın bu söylediklerimi cevaplandırmasını bekliyorum. Eğer olmadığını söylüyorlarsa isimleri de belgeleri ve tanıkları ile açıklamaya hazırım.”



Ankara kulislerinde Okuyan’ın kastettiği bakanın Zafer Çağlayan, milletvekilinin AKP Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, diğer ismin ise AKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Bilici olduğunu öne sürüldü. Patalya toplantılarının organizasyonunda aktif rol alan ve toplantıların müdavimleri arasında yer alan ANAP’lı eski Bakan Kamran İnan, bu üç isimle ilgili iddiaya ilişkin şunları söyledi:



İnan: Binici bir kez katıldı



“Doğrusunu isterseniz 7-8’i hariç mevcut bakanların, 10-15’i kadarı hariç de milletvekillerinin büyük bölümünü tanımıyorum. Tanımadığım bakanlardan ya da milletvekillerinden toplantıya katılım olmuşsa onu bilemem. Sayın Çağlayan’ı yakından tanırım. Kendisi ne ASO Başkanlığı ne de bakanlığı döneminde bu toplantılara katılmamıştır. Ülkü Güney de çok yakın arkadaşımdır. Ülkü Bey de bir kez dahi olsun bu toplantılara gelmemiştir. Mehmet Ali Bilici’yi de ANAP’tan tanırım ve kendisi takdir ettiğim bir isimdir. Bilici de bu toplantılara başladığımız ilk dönemde, ilk ya da ikinci toplantımızda hazır bulunmuştu. Ancak o zaman AKP’den adaylığı sözkonusu değildi. Zaten o tek toplantıdan sonra hiçbir toplantıya da gelmedi.”



