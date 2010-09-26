-PATAGONYA'DA TABLO GİBİ ÇİÇEK FOSİLİ BULUNDU ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Arjantinli bir grup arkeolog tarafından Patagonya'da bulunan bir çiçek fosili, ayçiçeği, papatya ve kasımpatı gibi çiçeklerin bundan 50 milyon yıl önce bile bugünkü Güney Amerika'ya renk kattığını kanıtlıyor. İtalyan La Repubblica gazetesindeki habere göre, güzelliğiyle bir tabloyu anımsatan fosil, Lago Guitierrez müzesinin müdürü Rodolfo Corsolini'nin başkanlığındaki ekip tarafından, Güney Arjantin'in Patagonya bölgesindeki küçük bir şehir olan Bariloche'nin yakınlarındaki kayalık bir alanda bir süre önce bulundu. Science dergisinin de yer verdiği keşif, şu ana kadar hakkında çok az bilgi sahibi olunan, çiçekli bitkilerin en büyük familyası papatyagillerin evrimine de ışık tutuyor.