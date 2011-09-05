-Pastırmada rekor satış KAYSERİ (A.A) - 05.09.2011 - Kayserili sucuk ve pastırma üreticilerinin, 9 günlük bayram tatilinde son 30 yılın en yüksek satış seviyesine ulaştıkları bildirildi. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve pastırma sucuk üreticisi Şaban Ünlü, pastırma ve sucuk satışlarında Ramazan ayında başlayan hareketliliğin, 9 günlük bayram tatilinde zirveye ulaştığını söyledi. Bayram tatillerini geçirmek için kente gelenlerin özellikle pastırma satışlarını artırdığını ifade eden Ünlü, ''40 yıllık üreticiyim. Bugüne dek 80 bayram geçirdim ama bu bayram son 30 yılın en yüksek satış rakamlarına ulaştık. Hatta, bayramın 3. ve 4. günü satacak pastırma bulmakta zorlandık. Bayram yaz dönemine rastladığı için hazırlıksız yakalandık. Bu nedenle de ürün temiminde zorlandık. Şimdi bile pastırma temininde sıkıntımız var'' diye konuştu. Ünlü, pastırma sezonunun açıldığını belirterek, ''Artık okullar açılıyor. Üniversitelere kayıtlar başladı. Kente gelip gidenler mutlaka Kayseri pastırması ve sucuğunu memleketlerine götürüyor'' dedi. Kayseri'de, ''kuşgömü'' olarak nitelendirilen 1. kalite pastırmanın kilosu 54 liradan, sucuğun kilosu ise 28 liradan satılıyor.