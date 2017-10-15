Pastırma ve sucuk hırsızlığına maketli çözüm

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ ile özdeşleşen ve dükkan önlerinde sergilenen pastırma ve sucuğun çalınmasından bunalan esnaf, tahtadan yaptırdığı pastırma ve sucuk maketleriyle soruna çözüm bulmaya çalıştı.

Melikgazi İlçesi Kazancılar ve Kadınlar Çarşısı\'ndaki satıcılar, yaşanan hırsızlık olaylarına karşı maket pastırma ve sucukla önlem almaya çalıştı. Pastırma ve sucuk satıcısı İlhan Tan, esnafın maketli çözümüyle ilgili \"Kayseri\'nin önemli lezzeti olan pastırma ve sucuk hırsızlıklarına karşı tahtadan imitasyon olarak yaptırdığımız ürünlerle yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem almaya çalışıyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerin ve vatandaşların ilgisi nedeniyle işlerimizde olan yoğunluktan dolayı kapımızda sergilediğimiz ürünlere sahip çıkmakta zorlanıyoruz. Bunu fırsat bilen bazı art niyetli kişilerde asmış olduğumuz ürünleri çalmaya yelteniyorlar. Birçok esnafın kapısında sergilediği pastırma ve sucuk bu şekilde çalındı. Yaşanan bu olumsuzlara karşı engel olabilmek için birçok esnaf tahtana birebir pastırma ve sucuğa benzer ürünleri dükkanımızda sergilemek zorunda kalıyoruz\" diye konuştu.



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