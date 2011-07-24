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Ekonomi

Pastırma ve sucuğa Ramazan'da zam yok

Yaklaşık 10 gün önce yerli et fiyatlarında bir miktar artış oldu, ancak ithal et fiyatlarındakİ...

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yaklaşık 10 gün önce yerli et fiyatlarında bir miktar artış oldu, ancak ithal et fiyatlarındaki vergi oranlarıyla müdahale edilerek fiyat artışının durduruldu. Kayseri'de pastırma ve sucuk piyasasının nabzını tutan Ticaret Borsası Başkanı Ünlü de tüketicilere sevindirici bir haber verdi. 

Ramazan ayının geleneksel lezzetlerinden pastırma ve sucuğa zam yapılmayacak.  

Türkiye'nin önemli pastırma ve sucuk üretim merkezlerinden Kayseri'de pastırma ve sucuk piyasasının nabzını tutan Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, pastırma ve sucuk fiyatlarının Ramazan ayında yükselmeyeceğini belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce yerli et fiyatlarında bir miktar artış olduğunu, ancak ithal et fiyatlarındaki vergi oranlarıyla müdahale edilerek fiyat artışının durdurulduğunu ifade eden Ünlü, Ramazan ayında et fiyatlarında da artış beklemediklerini kaydetti. 

Hava sıcaklıkları yüksek olduğu için Ramazan ayında pastırma ve sucuğa aşırı talep olmayacağını da tahmin ettiklerini dile getiren Ünlü, şu bilgileri verdi:

''Yaklaşık 10 gün önce et fiyatlarındaki artışa bağlı olarak pastırmanın toptan fiyatı 2 lira zamlandı. Ancak, üreticiler bu fiyat artışını perakende satışlarına yansıtmadı. Şu an eğrice, dilme ve şekerpare cinsi yağsız pastırmalar kilosu 40 lira, sırt ve antrikot cinsi pastırmalar 50 lira ve bonfile cinsi pastırma 55 liradan satılıyor. Sucuğun kilosu ise 20-25 lira arasında. Et fiyatlarında artış beklemiyoruz, bu nedenle üyelerimiz pastırma ve sucuk fiyatlarına Ramazan ayında zam yapmayacak. Ramazan ayı kış aylarına denk geldiği zaman pastırma ve sucuğa daha fazla talep oluyor. Ramazan ayı sıcak mevsime denk geldiği için aşırı talep olmasını da beklemiyoruz. Bu nedenle pastırma ve sucuk fiyatları, Ramazan ayında da aynı seviyede seyredecek.'


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