-PASTIRMA SUCUK ZAMLANDI KAYSERİ (A.A)- 04.10.2010- Ünlü Kayseri pastırması ve sucuğu zamlandı. 1. kalite pastırmanın kilosu 60 lira, sucuğun kilosu ise 30 lira oldu. Birinci kalite olarak adlandırılan sırt, kuşgömü, tütünlük ve antirkot cinsi pastırmanın kilosu 55 liradan 60 liraya, şekerpare, dilme, eğrice, mehle ve kanar cinsi 2. kalite pastırmanın kilosu 50 liradan 55 liraya, döş, omuz ve kürek cinsi 3. kalite pastırmanı kilosu da 45 liradan 50 liraya çıktı. Birinci kalite evlik sucuğun kilosu 25 liradan 30 liraya, ikinci kalite seçme sucuğun kilosu ise 20 liradan 25 liraya yükseldi. İşlenmiş et ürünlerinden olan salam, sosis, jambon, kavurma da değişik oranlarda zamlandı. -ET SIKINTISI SÜRÜYOR Pastırma-sucuk üreticisi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, yaptığı açıklamada pastırma sucuk fiyatlarında artışın, et fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi. Şaban Ünlü karkas sığır etinin kilosunun borsada 16.50 liradan, koyun etinin ise 20-21 liradan işlem gördüğünü belirterek şunları söyledi: ''Canlı hayvan ithalatı et piyasasının beklentilerini karşılamadı. Şimdi ithal et bekleniyor. Piyasa şu anda beklemede. İthal et piyasayı ne kadar etkiler, bu şu anda belli değil. Et fiyatları yüksek olduğu için pastırma sucuk fiyatları da mecburen arttı. Et fiyatları düşerse, pastırma sucuk fiyatları da düşer.''