Pasta ve dondurmaları gösterip savcıyı ikna ettiler

T24- Özel Kuvvetler'de arama yapan hâkim Kadir Kayan'ı takip etmekle suçlanan askerler, ifadelerinde kanıt olarak, satın aldıkları yaş pasta ve dondurmaları gösterdiler. Aldıkları yiyecek ve içecekler de konuta sorgularının tamamlanmasından sonra götürülebildi

Milliyet gazetesinin haberine göre Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddiaları doğrultusunda, Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda arama yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimi Kadir Kayan’ı takip ettiği iddiasıyla Merkez Komutanlığı’ndan savcı tarafından sorgulanan erler, “Kayan’ın kim olduğunu bilmiyoruz. Soruşturmadan da haberimiz yok” dedi. Sorgu sırasında, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın konutu için alışverişe çıktıklarını söyleyen erler, kanıt olarak satın aldıkları yaş pasta ve dondurmaları gösterdi. Erlerin emir üzerine satın aldıkları yiyecek ve içecekler konuta sorgudan sonra götürülebildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın önceki gün, “Olayın, son günlerde yaşananların, kişileri ve toplumu ne hale getirdiğini göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir” şeklinde açıklama yapmasına neden olan aramalar ve sorguda ilginç anlar yaşandı.Tutanaklarda, terörle mücadele şube polislerinin, biri sivil plakalı iki askeri aracı, hâkim Kayan’ın kuşkuları doğrultusunda şikâyette bulunması nedeniyle durdurduğu ve olay yerine askeri yetkililerin çağrılmasının ardından Merkez Komutanlığı’na getirdiği kaydedildi.

Komutan emriyle dondurma!

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi’nde durdurulan sivil plakalı araçtaki üç asker, aracın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’in konutuna tahsisli olduğunu söyledi. Yapılan incelemede, bu bilginin doğru olduğu görüldü. Aracın ve askerlerin yaklaşık olarak günde beş kez konutun ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirildiği anlaşıldı. Askerler, olay günü de konuttan verilen liste doğrultusunda alışverişe çıktıklarını, yaş pasta, dondurma ve kuruyemiş gibi malzemeler aldıklarını ifade etti.

Askerler, araçta neden üç kişi oldukları sorusuna, “Bir erin tek başına bu şekilde görevlendirilmesi mümkün değil. Görevlendirilen asker, beraberinde alışverişi yapacak ilgili kişi ve araç komutanı olarak tespit edilen ikinci bir kişi ile birlikte gitmek zorunda” yanıtını verdi. Askerler, alışveriş fişlerini ve satın aldıkları, dondurma, kuruyemiş, yaş pasta gibi yiyecek malzemelerini savcıya da gösterdi.

Farklı yerlerden değil, sürekli aynı yerlerden alışveriş yaptıklarını, kendilerine göre gidip bir marketten ürün alamadıklarını, bu nedenle hep aynı güzergâhta dolaştıklarını söyleyen askerler, Kayan’ı tanımadıklarını ve yakalanmalarına yol açan soruşturmadan da haberdar olmadıklarını kaydetti. Askerler, alışveriş listesi ile satın aldıkları malzemelerin fişlerini savcılığa sundu.

Marangoz var, elektrikçi var

Mamak Caddesi üzerinde durdurulan araçtaki ikisi şoför, biri elektrikçi, biri marangoz dört asker, aracın 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Emin Alpman’ın konutuna tahsisli olduğunu söyledi. Şoför olan iki asker, elektrikçi ve marangoz olan iki askerin “konutun bir ihtiyacı” nedeniyle Mamak’taki askeri birlikten alınarak konuta götürüldüğünü, bu sırada polisin aracı durdurduğunu kaydetti. Askerler, yanlarındaki emir subayını ise, konutun bir siparişi nedeniyle, dönüşte almak üzere Panora alışveriş merkezine bıraktıklarını belirtti. Bu araçta da konuta götürülmek üzere alınmış üç yaş pasta bulunduğu bildirildi.