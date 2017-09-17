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Spor

Passolig'den 'aksaklık' açıklaması

"İstanbul'daki merkez binamızdaki kesintisiz güç kaynaklarında saat 18:00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır

17 Eylül 2017 01:14

\"İstanbul\'daki merkez binamızdaki kesintisiz güç kaynaklarında saat 18:00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Bu nedenle Passolig sistemi geçici olarak aksaklığa uğramıştır\"

Passolig Genel Müdürlüğü, uygulama sistemindeki aksaklıklara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
\"Yangın nedeniyle Passolig sistemi geçici olarak aksaklığa uğramıştır\" denilen açıklama şöyle;
\"Passolig sisteminin bulunduğu İstanbul\'daki merkez binamızdaki kesintisiz güç kaynaklarında saat 18:00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Öncelikle bina içinde çalışanların tahliyesi ve yangın söndürme çalışmaları hızla başlatılmıştır.
Çıkan yangın nedeniyle Passolig sistemi geçici olarak aksaklığa uğramıştır. Yaşanan aksaklıktan ötürü tüm taraflardan özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.\"

İSTANBUL / DHA
 

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