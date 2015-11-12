Passolig'de karar günü!

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği tarafından açılan ve mahkeme tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülen Passolig davasında, karar bugün verilecek.

Anayasa Mahkemesi, Passolig uygulamasının iptali istemini bugün karara bağlayacak.

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği, Passolig uygulamasının iptali için dava açmıştı.

Davaya bakan Ankara 16. Tüketici Mahkemesi de, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermişti.

Dava, Passolig'in Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğu öne sürülerek iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü.