Passolig reklamlarına durdurma kararı

Reklam Özdenetim Kurulu, Fenerbahçe taraftarı Mehmet Sencer Az'ın başvurusu üzerine, Passolig reklamlarının, 'kişilik haklarına saygı' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulmasına karar verdi.



Posta.com.tr'nin haberine göre, Sencer Az'ın Passolig reklamlarının durdurulması talebiyle yaptığı başvuru incelendi ve Reklam Özdenetim Kurulu verdiği yanıtta reklam veren firmadan gerekli düzeltmeler yapılmadan reklamın bu hali ile yayınlanmaması isteğinde bulundu.

Sencer Az yaptığı başvuruda;

1. Reklamda henüz passolig kart almayan taraftar kitlesinin şiddete eğilimli , fanatik ve kural tanımaz eğilimleri olan kişiler olarak yansıtıldığı.

2. Reklamda ürünün değeri ve tüketici tarafından ödenecek toplam fiyat bakımından yanıltıcı ibareler yer aldığı.

3. Reklamda, kartın bir banka kartı olduğunun ve reklam verenin banka kimliğinin belirli olmaması ve açıklanmadığı.

4. Reklamda e-bilet sisteminin uygulandığı liglerde mücadele eden bütün futbol kulüplerinin onayı alınmaksızın, tüm kulüplere ait amblem ve logolarının kullanıldığı yönünde itirazda bulundu.

Ayrıca Passolig kart sistemi reklamda da işlendiği üzere, ilgililerin T.C. kimlik numarası ve pek çok kişisel verisi ile kişilerin fotoğraflarından oluşan biyometrik verilerini toplanıyor. Bu verilere ilişkin amaç dışı kullanım , sınırsız süre ile saklama ve sınırsız işleme gerçekleştirme unsurları bakımından ; özel yaşam, kişilik hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel hak ihlali gerçekleştirdiği gerekçeleriyle passolig reklamlarının yayınının durdurulması edildi.

Reklamı kaldırma yetkisi olmayan, Reklam özdenetim kurulu da Fenerbahçe Sol Açık üyesi Mehmet Sencer'in başvurusuna şu yanıtı verdi.

Passolig, Stad reklam filminde, güvenlik görevlisi ve taraftar karakterlerin arasında geçen - “T.C. kimlik numaranı biliyor musun?”

– “Biliyorum tabii, her yere veriyorum.” şeklindeki diyalog T.C. kimlik numarasının her yere verilebileceği izlenimi yaratması açısından sakıncalı bulunmuştur.

Oysa ki, kişisel veri toplarken toplanan veriyi korumak için gerekli kurallara ve düzenleyici yasalara uygun davranılmalı ve tüketiciler nezdinde de yaşanabilecek olumsuz örneklerin önüne geçilmesi için kişisel verilerin hangi durumlarda paylaşılması gerektiği konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Fakat reklamda yer alan ifade ile T.C. kimlik numarasının her yere verilebileceği şeklinde tüketicilerin yanlış yönlendirildiği görüşüne varılmış ve reklamdaki kullanım, “Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı” başlıklı Özdenetim Esasları’na aykırı olarak değerlendirilmiştir.”

Kurul görüşü reklamverene iletilmiş, reklam filmlerinde gerekli düzeltmeler yapılmadıkça bu hali ile yayınlanmaması istenmiştir.