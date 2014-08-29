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Spor

Passolig reklamlarına durdurma kararı

Yeni sezonda taraftarlara maçlara girmek için mecburi tutulan Passolig'in bir süredir televizyonlarda yayınlanan reklamlarının durdurulmasına karar verildi

29 Ağustos 2014 19:24

Reklam Özdenetim Kurulu, Fenerbahçe taraftarı Mehmet Sencer Az'ın başvurusu üzerine, Passolig reklamlarının, 'kişilik haklarına saygı' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulmasına karar verdi.

Posta.com.tr'nin haberine göre,  Sencer Az'ın Passolig reklamlarının durdurulması talebiyle yaptığı başvuru incelendi ve Reklam Özdenetim Kurulu verdiği yanıtta reklam veren firmadan gerekli düzeltmeler yapılmadan reklamın bu hali ile yayınlanmaması isteğinde bulundu.
Sencer Az yaptığı başvuruda;

 1. Reklamda henüz passolig  kart  almayan  taraftar  kitlesinin  şiddete  eğilimli ,  fanatik  ve  kural  tanımaz  eğilimleri  olan  kişiler  olarak  yansıtıldığı.

 2. Reklamda ürünün  değeri  ve  tüketici  tarafından  ödenecek    toplam  fiyat  bakımından  yanıltıcı  ibareler    yer  aldığı.

 3. Reklamda, kartın bir banka  kartı  olduğunun  ve  reklam  verenin   banka  kimliğinin    belirli  olmaması ve  açıklanmadığı.

 4. Reklamda e-bilet sisteminin  uygulandığı liglerde  mücadele  eden bütün  futbol  kulüplerinin  onayı  alınmaksızın, tüm  kulüplere  ait   amblem  ve  logolarının  kullanıldığı yönünde itirazda bulundu.

Ayrıca Passolig kart sistemi reklamda da işlendiği üzere, ilgililerin T.C. kimlik numarası ve pek çok kişisel verisi ile kişilerin fotoğraflarından oluşan biyometrik verilerini toplanıyor. Bu  verilere  ilişkin amaç  dışı  kullanım , sınırsız  süre  ile  saklama ve  sınırsız  işleme gerçekleştirme unsurları  bakımından  ;  özel  yaşam,  kişilik  hakları  ve  kişisel  verilerin  korunmasına  ilişkin  temel  hak  ihlali   gerçekleştirdiği gerekçeleriyle passolig reklamlarının  yayınının durdurulması edildi.

Reklamı kaldırma yetkisi olmayan, Reklam özdenetim kurulu da Fenerbahçe Sol Açık üyesi Mehmet Sencer'in başvurusuna şu yanıtı verdi.

 Passolig, Stad reklam filminde, güvenlik görevlisi ve taraftar karakterlerin arasında geçen - “T.C. kimlik numaranı biliyor musun?”

– “Biliyorum tabii, her yere veriyorum.” şeklindeki diyalog T.C. kimlik numarasının her yere verilebileceği izlenimi yaratması açısından sakıncalı bulunmuştur.

 Oysa ki, kişisel veri toplarken toplanan veriyi korumak için gerekli kurallara ve düzenleyici yasalara uygun davranılmalı ve tüketiciler nezdinde de yaşanabilecek olumsuz örneklerin önüne geçilmesi için kişisel verilerin hangi durumlarda paylaşılması gerektiği konusunda tüketicilerin bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

 Fakat reklamda yer alan ifade ile T.C. kimlik numarasının her yere verilebileceği şeklinde tüketicilerin yanlış yönlendirildiği görüşüne varılmış ve reklamdaki kullanım, “Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı” başlıklı Özdenetim Esasları’na aykırı olarak değerlendirilmiştir.”

 Kurul görüşü reklamverene iletilmiş, reklam filmlerinde gerekli düzeltmeler yapılmadıkça bu hali ile yayınlanmaması istenmiştir.

 

 

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