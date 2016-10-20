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Spor

'Passolig Genel Müdürü bana rüşvet teklif etti'

Kardemir Karabükspor Başkanı, Passolig Genel Müdürü'nün kendisine rüşvet teklif ettiğini öne sürdü

20 Ekim 2016 03:00

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aktif Bank, rüşvet iddiasını yalanladı.

DHA’da yer alan habere göre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, Trabzonspor maçında misafir takım seyirciye yüzde 5’lik kontenjan (667 koltuk) ayırmalarına rağmen Passolig’in 1000 bilet sattığını söyleyerek, “Yönetmeliğe göre 667’den 1 kişi fazla alırsam 100 bin lira ceza kesiliyor. Passolig Genel Müdürü’nün bana açtığı telefon çok enterasan; ‘Başkanım bunu bu seferlik kabul edin. Sezon sonuna kadar sizden alacağımız paraları almayalım’ diyor. Bana rüşvet teklif ediyor” dedi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, teknik direktör Igor Tudor ile birlikte Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda düzenlenen, “Karabük ve Futbol” konulu panele katıldı.

 

‘O gün çok ciddi gerginlik yaşadık’

 

Panelde konuşan Tankut, Trabzonspor maçında misafir seyirciye ayırdıkları yüzde 5 kontenjan karşılığının 667 koltuk olduğunu fakat cezaları nedeniyle kendi seyircilerinin olmadığını hatırlattı. Ferudun Tankut maçta yaşananları şu şekilde anlattı:

“Yanıma gelen kulüp müdürümüz, ‘Passolig sürekli bilet satıyor. Biz müdahale ettik ve 1000’de durdu’ dedi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Bey beni arayıp, ‘Bunu çöz’ diyor. Neyini çözeceğim? Yönetmeliğe göre 667’den 1 kişi fazla alırsam 100 bin lira ceza kesiliyor. ‘100 bin lira ceza kesilecek, peki ben bunu nasıl önleyeceğim?’ dediğimde ‘Biz federasyonla görüşelim bu seferlik kesmesinler’ diyor. Bu seferlik olur mu, böyle saçmalık olur mu? Kaç kişi ayrıldıysa o kadar kişi gelir. O gün çok ciddi gerginlik yaşadık. Passolig Genel Müdürü’nün bana açtığı telefon çok enterasan; ‘Başkanım bunu bu seferlik kabul edin. Sezon sonuna kadar sizden alacağımız paraları almayalım’ diyor. Bana rüşvet teklif ediyor. Yönetim sıkıntılarımız maalesef her yerde var.”

 

‘İyi niyetli bir çözüm önerisi’

 

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut’un, bu sözlerinin ardından Passolig hizmetini sunan Aktif Bank yazılı açıklama yaptı.

Tankut’un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı öne sürülen açıklamada, sistemsel bir sorun nedeniyle konuk takım taraftarlarına fazla bilet satıldığı belirtildi. Sorun nedeniyle bir grup Trabzonspor taraftarının stat dışında kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu durum üzerine dışarıda kalan taraftarların mağduriyetini gidermek adına, Sayın Ferudun Tankut’a taraftarların içeri alınması ve oluşabilecek maddi kaybın Kardemir Karabükspor’a sunduğumuz hizmet bedellerinden mahsup edilmesi önerisi sunulmuştur. İyi niyetle, sorunun giderilmesine yönelik olarak sunulan bir çözüm önerisinin bu şekilde değerlendirilmesi tarafımızca üzüntüyle karşılanmıştır” denildi.

 

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