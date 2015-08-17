Passolig etkisi sürüyor; sezonun ilk haftasında tribünler yine boş kaldı

2015-2016 Sezonu Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 1. hafta karşılaşmalarına boş tribünler damgasını vurdu. Boş tribünlere taraftarların tribünlerde e-bilet uygulaması 'Passolig'e yönelik tepkisinin sürmesi ve mevsimsel şartların etkili olduğu sanılıyor.

Fenerbahçe – Eskişehirspor mücadelesi dışında futbolcular neredeyse boş tribünlere oynadı. Sarı-lacivertli taraftarlar stadın tamamına yakınının dolduğu maçı 40.000’i aşkın Sarı-Lacivertli sporsever izledi.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, Passolig yönetimiyle geçen yıl özel bir anlaşma yaparak Fenerbahçeli taraftarlara satılan Passolig kartının kredi kartı olarak kullanılamaması şartını koymuş ve Passolig kart bedelinin 25 TL yerine 8 TL olması konusunda anlaşmıştı.

Maçları izlemeye gelen tribündeki seyirci sayısı şöyle:

Medicana Sivasspor – Galatasaray:

14.000 kapasiteli statta toplam 5540 taraftar yer aldı. Bunların 800’ünü Galatasaraylı taraftarlar oluşturdu.

Mersin İdmanyurdu – Beşiktaş:

25.000 kapasiteli Mersin Arena’ya sadece 10.500 taraftar geldi. Bunların 1000’ini Beşiktaş taraftarı oluştururken, tribünlerin yarısı boş kaldı. Ancak bilet fiyatlarının yüksekliği de taraftar sayısını etkileyen nedenlerdendi.

Gaziantepspor – Kasımpaşa:

16.981 kapasiteli Kâmil Ocak Stadyumu’nda durum daha vahimdi. Karşılaşmayı sadece 2000 taraftar izlemeye geldi.

Torku Konyaspor – Akhisar Belediyespor:

42.000 kişilik Yeni Konya Stadyumu’nda da manzara değişmedi. Tribünlerde 15.000 Konyasporlu taraftar yer alırken, 1000 kadar da Akhisar Belediyespor taraftarı tribünleri doldurdu.

Trabzonspor – Bursaspor:

Bordo-mavili taraftarlar da 24.000 kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nu dolduramadı. Tribünlerde Trabzonsporlu 9862, 50 kadar da Bursalı taraftar bulunuyordu.

Osmanlıspor – Kayserispor:

19.600 kapasiteli Osmanlı Stadyumu’nda 2637 ev sahibi taraftar, 127 de konuk ekibin taraftarı yer aldı.

Medipol Başakşehir – Antalyaspor:

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda da büyük boşluklar görüldü. 17.300 kapasiteli statta 2200 Medipol Başakşehirli, 60 da Antalyalı sporsever tribündeki yerini aldı.

Ligde bugün saat 22.00’de Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor maçında da aynı manzaranın yaşanacağı düşünülüyor.