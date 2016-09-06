Passolig, basketbol ve voleybola da gelebilir

Futbolda Süper Lig ve 1'inci Lig'de uygulanan elektronik bilet sistemi Passolig'in Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, toplamda 5 milyon kart satmayı hedeflediklerini söyledi. Kazancı ayrıca gelecek 10 yıl içinde alt ligler, basketbol ve voleybolda da sistemin uygulamaya geçebileceğini ifade etti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İzmir Swissotel Büyük Efes'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Ceyhun Kazancı, önce Passolig'le ilgili eleştirileri yanıtladı. Uygulamaya geçtiği 2014'ten bu yana taraftar gruplarının tepkisini çeken Passolig'in eleştirilen bir sistem olduğunu kabul eden Kazancı, şöyle dedi:

"Passolig, 2011 yılında kabul edilen 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Konulu Yasa kapsamında 2014'te devreye girdi. Pilot bölgesi olmayan sistem, sorunları da beraberinde getirdi. İlk etapta tribünlerde oluşan ciddi boşluklara Passolig'in etken olduğu doğru. Ancak biz sistemi doğru anlatmaya çalışarak sorunları bertaraf ediyoruz."

Sistemin uygulamaya geçtiği sezon 10 bin 500 olan Süper Lig'deki seyirci ortalamasının 6500'e düştüğünü, bu rakamın geçen sezon 8500'e çıktığını söyleyen Kazancı, "Şu an 29 şehirde 36 kulüp sisteme üye. Toplam 2 milyon 150 bin kart sayısına ulaştık. Sezon sonuna kadar 3 milyon, uygulama genelinde ise 5 milyon kart hedefliyoruz. Yeni statların devreye girmesiyle sayıda artış olacak. Bunun örneklerini Konyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ta gördük" diye konuştu.

Passolig'le statlardaki şiddetin azaldığını, ama şu an bunun istenilen seviyede olmadığını ifade eden Ceyhun Kazancı, "Tribün kapatma cezalarında biz de toplumla aynı kanıdayız. Liglerde ilk hafta 18 maçın 4'ü cezalı oynandı. Federasyon bu yıl tribün değil, blok kapama uygulaması getirdi. Uygulama esnetilebilir" dedi.

Alt ligler, basketbol ve voleybolda da uygulamaya geçilebilir

Taraftarı sistemle ilgili daha çok bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ceyhun Kazancı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sistemin statlara kurulmasının 1000 milyon dolar maliyeti oldu. Kartların neden sadece Aktifbank aracılığıyla satıldığı eleştirisi geliyor. Banka uygulama için büyük yatırım yaptı. Taraftar banka müşterisi olmamak için ön ödemeli cüzdan seçeneğini tercih edebilir. Logo kısıtlaması iddiası da doğru değil. Başka takımların taraftarı da maça 24 saat kaladan itibaren sistemden istediği maça bilet alabilir. Fenerbahçe toplamda 410 bin, Galatasaray 390 bin, Beşiktaş 356 bin kart sattı. Galatasaray yalnız Passolig satışından 4 milyon TL gelir elde etti. Bilet satışı için yeni aplikasyon çıkaracağız. Gelecek 10 yıl içinde alt ligler, basketbol ve voleybolda da sistem uygulamaya geçebilir."

Yeni Bornova Stadı 18 Eylül'de tamam

Genel Müdür Kazancı, Doğanlar'da yeni yapılan Yeni Bornova Stadı'ndaki elektronik bilet sistemi montajının 1 hafta sonra tamamlanacağını söyledi. Kazancı, "Türkiye Futbol Federasyonu da tesisi denetleyecek. Bu hafta olmasa da yeni stat 18 Eylül'e yetişir" dedi. Göztepeli taraftarların 19 bin 700, Altınorduluların 3300 Passolig kartı aldığını belirten Kazancı, "Alt lige düşen Karşıyaka'nın da 11 binin üzerinde kartı var. İzmir kart adedi sıralamasında il bazında 6'ncı sırada yer alıyor. Geçen yıl İzmir'de toplam 81 bin Passolig sahibi vardı. Bu sayı 100 bine tırmanıyor" ifadelerini kullandı.

"Toplu tezahürattan ben de cezalı oldum"

Ceyhun Kazancı, kendisinin de geçen sezon 2 maç ceza aldığını itiraf etti. Ceyhun Kazancı, "10 yaşındaki yeğenimle Beşiktaş-Konyaspor maçına gittik. Kulüp bu maçta küfürden tribün kapatma cezası aldı. Yeğenim sonraki maça da gitmek istedi ama ona cezalı olduğumuzu söyledim. Kendisinin küfretmediğini söyleyerek neden ceza aldığımızı sordu. Ben de tribünde toplu olarak yapılan tezahürat nedeniyle ceza aldığımızı ifade ettim" dedi.