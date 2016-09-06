Passolig Başkanı da E-Bilet'ten 2 maç ceza almış

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı geçen sezon oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında kendisinin 2 maç ceza aldığını hatırlatarak E-Bilet'le ilgili ciddi eleştirilerin olduğunu söyledi. Kazancı eksiklikleri gidereceklerini söyleyerek geçen sezon bu yönde yapılan adımları anlattı.

"Bu sene küfür edilen maçı o blokta izleyen tüm taraftarlar bir sonraki müsabakada cezalı oluyor. Geçen sezon tüm tribün ceza alıyordu” diye konuşan Kazancı elektronik bilet sisteminin önümüzdeki yıllarda basketbol ve voleybola da gelebileceğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Kazancı, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek güncel Passolig verilerini ve Passolig sistemi hakkında bilinmeyenleri aktardı.



TFF 1. Lig’in İzmirli ekipleri Altınordu ve Göztepeli temsilcilerin de katıldığı toplantıda Passolig’in pilot bölge olmadan uygulamaya başlanmasından dolayı teknik sıkıntılar yaşandığını söyleyen Genel Müdür Kazancı, “Beşiktaş-Fenerbahçe maçında insanlarİstanbul Kartlarıyla içeriye girebildi. Teknik aksamda yaşanan sorun insanların izdiham yaşamasına neden olmasın diye manyetik kartı olan herkesi içeri aldık. Passolig sisteminde 2,5 seneyi geride bıraktık.Bugün geldiğimiz noktada teknik sıkıntıları bertaraf ettik” dedi.

“E-Bilet'te satış lideri Fenerbahçe"



Bugüne kadar 2 milyon 150 bin kartın satıldığını açıklayan Kazancı, “Bu sezon sonuna kadar 3 milyon sayısını yakalayacağımızı ön görüyoruz. Her yeni sezon başlangıcında, yeni statların da devreye girmesi kart satışlarına ciddi şekilde katkı sağlıyor” diye konuştu.



E-bilet sayılarında liderliği Fenerbahçe’nin yaptığını kaydeden Kazancı, “Fenerbahçe’nin 415 bin kartı var. Galatasaray’ın 390 bin, Beşiktaş’ın ise 356 bin kartı bulunuyor. Galatasaray geçen sene kart paylaşımından yaklaşık 4 milyon TL gelir elde etti. Aynı şekilde Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu sayıya yaklaşık bir gelir elde etti. Bu kartların satılması ve vize yapılması kulüplere daimi bir gelir kapısı oluşturdu” dedi.

“Küfür etmediğim halde 2 maç ceza aldım



Passolig sistemi hakkında ciddi eleştirilerin olduğunu anlatan Ceyhun Kazancı, “Bizim de toplumla aynı şekilde düşündüğümüz tribün kapatma cezaları var. Bu sezon blok kapatma oldu. Küfür edilen maçı o blokta izleyen tüm taraftarlar bir sonraki müsabakada cezalı oluyor. Geçen sezon tüm tribün ceza alıyordu” diye konuştu.



Geçen sezon oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında kendisinin de 2 maç ceza aldığını itiraf eden Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “Bu durumu 10 yaşındaki yeğenime anlatamadım. ‘Bir sonraki maça da gidelim mi’ dedi. Gidemeyiz çünkü sen küfür ettin dedim. Ben etmedim dedi. İşte hikaye bu. Küfür etmeyen insanlar ceza alıyor. Hepimiz aynı noktadayız aslında” dedi.

Karaborsa eleştirileri



Kendilerine “Passolig var. Karaborsa neden durmadı?” şeklinde eleştirilerin de geldiğini açıklayan Kazancı, “Arz ve talebin olduğu yerde bunu durdurmak çok kolay değil. Aslında biz uygulayıcı firmayız. ‘Bilet transferi durdurulsun’ dendiği anda durdururuz. Yine de sistemin karaborsaya çok yol vermediğini düşünüyoruz. Bilet ve para transferini inanlar aynı anda nasıl yapıyor biz de çok merak ediyoruz.



İnsanlar internet kafeye birlikte gidip aynı anda transfer yapıyor olabilir. Bazı kulüplerin instagram hesaplarında bile bu pazarlıkları görüyoruz. Bu konuda elimiz kolumuz bağlı. Bu noktada kulüplerimizle daha işbirliği içerisinde olacağız. Bu sezon 2. el bilet satışı için yeni bir sistem geliştirdik” diye konuştu.

Basketbol ve Voleybol'a da E-Bilet



6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda futbolun en üst 2 liginde elektronik bilet uygulanması gerektiğinin ifade edildiğini söyleyen Kazancı, “Böyle olması yarın alt liglere ve diğer branşlarda elektronik bilete geçilmeyeceği anlamına gelmez. Kanunda aslında basketbol ve voleybol da zikrediliyor. İlerleyen yıllarda bu branşlarda da e-bilete geçilebilir” dedi.





Bornova Stadı'nda son 1 hafta



İzmir’de yapımı devam eden Bornova Stadı’nda Passolig sisteminin kurulumunun 1 haftaya kadar biteceğini de açıklayan Genel Müdür Ceyhun Kazancı, “Statla ilgiliTürkiye Futbol Federasyonu tarafından ‘maç oynanabilir’ raporu verilmesi gerekiyor. Diğer işlemler de biterse ayın 18’inde maç oynanacak gibi duruyor” diye konuştu.