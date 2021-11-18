Paşinyan: Rusya'nın Azerbaycan sınırının çizilmesi ile ilgili sunduğu teklifleri kabul ediyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan-Azerbaycan sınır çizgilerinin çizilmesi ile ilgili teklifler geldiğini, söz konusu tekliflerin tamamının Erivan için kabul edilebilir olduğunu belirtti. Paşinyan, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan-Azerbaycan sınır çizgilerinin çizilmesi ile ilgili üç teklif geldiğini, tekliflerin üçünün de Erivan için kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Paşinyan, “Dün parlamentoda, Mayıs 2021'den bu yana Rusya'dan Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi ile ilgili üç teklif geldiğini ve tekliflerin üçünün de bizim için kabul edilebilir olduğunu ve öyle kalacağını söyledim” diye konuştu.