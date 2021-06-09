Paşinyan: Oğlumu Ermeni esirlerle değiştirme önerisinin Bakü'ye iletilmesi talimatını verdim

Ermenistan'ın kuzeybatısındaki Şirak bölgesini ziyaret eden Paşinyan, Mets Mantaş köyünün sakinleri ile buluşması sırasında, oğlu Aşot Paşinyan'ı Azerbaycan'da esir tutulan Ermeni askerleriyle değiştirme önerisinin resmi olarak Bakü'ye iletilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Paşinyan, "İlgili makamlara, oğlumun diğer tüm esirlerin iadesi karşılığında kendilerine esir olarak gitmeye hazır olduğu önerimizin Azerbaycan tarafına resmi olarak iletilmesi talimatını verdim" diye konuştu.

Bu adımı atmaya hazır olmasının nedeninin umutsuzluk olmadığına dikkat çeken Paşinyan, Ermenistan'da esirlerin anavatanlarına geri getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, ancak tam olarak neden bahsettiği konusunda açıklık getirmeden, bunun süreci zorlaştırabileceğini sözlerine ekledi.

Nikol Paşinyan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e oğlunu orada esir tutulan tüm Ermeni askerleriyle değiştirmeyi önermişti. Erivan'ın değerlendirmelerine göre Azerbaycan'da yaklaşık 200 esir bulunuyor.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da, 'Paşinyan'a oğlunu 20-25 savaş esiriyle değiştirmesi' teklifinde bulunmuştu.