Paşinyan: Dağlık Karabağ'da Ermeniler soykırımla karşı karşıya

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin "soykırımla karşı karşıya olduğunu" savunurken, çatışmalara sahne olan bölgenin "Azerbaycan ve Türkiye'nin yanı sıra, Suriye'den gelen teröristlerin ortak saldırısı altında olduğunu" ileri sürdü.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'a askeri destek sağlama güvencesi verdiğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül günü başlayan şiddetli çatışmalar, devam ediyor.

Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan eden fakat hiçbir ülkenin tanımadığı Dağlık Karabağ da, birkaç gündür Azerbaycan'ın en büyük kenti olan Gence'yi bombalıyor ve bunu başkentleri Hankendi'nin bombalanmasına karşılık olarak yaptıklarını belirtiyor.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın yanı sıra Ermenistan'dan roketler atıldığını söylüyor. Ermenistan ise bu iddiayı reddediyor.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, "Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" iddia etmişti.

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