Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, gözaltında bulunan 15 Ermeni askerinin Ağdam bölgesindeki mayın tarlalarının haritaları karşılığında Ermenistan tarafına teslim edildiğini duyurmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "Bakü’ye mayınlı arazi haritalarının küçük bir kısmını verdik" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Yeghvard kentinde açıklama yapan Paşinyan, “Azerbaycan’a mayınlı arazilerin haritalarını verdik, ancak bunlar elimizdekilerin küçük bir kısmı” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, verdikleri haritaların Azerbaycan’ın kontrolündeki bölgelerin haritaları olduğu belirtildi.