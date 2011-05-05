Pasinler'de öğretmene tecavüze yeltenen zanlılar tutuklandı

T24 - Erzurum'un Pasinler ilçesinde kadın öğretmenin okul çıkışı darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan zanlılar K.N. (24) ve Ü.A. (24), Pasinler Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı.



Mahkemede üzerine atılan suçların bazılarını kabul eden ve pişman olduklarını ifade eden iki zanlı, ''Adam öldürmeye teşebbüs'', ''Cinsel saldırı'' ve ''Kişi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma'' suçlarından tutuklandı.



Zanlılar mahkemenin ardından Erzurum'daki cezaevine gönderildi.