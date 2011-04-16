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PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ ERZURUM (A.A)

16 Nisan 2011 20:00

-PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ ERZURUM (A.A) - 16.04.2011 - Erzurum'da, Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan'ın görev yeri Valilik onayı ile değiştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan görev değişikliği kararı, Valilik makamının onayına sunuldu. Valilik tarafından onaylanan karar gereği, Pasinler İlçe Emniyet Müdürü ve aynı zamanda 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Ertan Nezihi Turan'ın görev yeri değiştirildi. Turan, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak atanırken, Turan'ın yerine vekaleten Silah Ruhsat İşlemleri Şube Müdürü ve aynı zamanda 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Beşer atandı.

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