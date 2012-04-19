Pasinler Belediye Başkanı: Bakanımız buraya gelse ben de oynarım, takla atarım

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ilçedeki karşılama töreninde bir vatandaşla yaşadığı diyalogun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi. Olayın bu kadar büyütülmemesi gerektiğini de söyleyen belediye başkanı, ''Bakanımız buraya gelse ben de oynarım, takla atabilirsem ben takla da atarım." dedi

Bakan Şahin'in ilçeye geleceğini bir gün önceden bildiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Sertoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanımızı bayram havası içerisinde karşılamaya çalıştık. Bakanımız vatandaşla görüşürken çok sıcak diyaloglar oluştu. Herkesle sırayla tokalaşırken mevzusu geçen Mustafa Buğaçayır dediğimiz arkadaş, ilçemizde hayvan alım satım işiyle uğraşıyor. Sayın bakanımız, Buğaçayır ile tokalaşmaya geçerken arkadan vatandaş 'Cambaz Mustafa' diye seslendi. Bakanımız da cambazı yanlış algılayınca olan oldu."

Erzurum yöresinde hayvan alıp satanlara "cambaz" dendiğini ifade eden Sertoğlu, o sırada yaşananları şöyle anlattı: "Bakanımız da cambazı normal kelime anlamı neyse, ipte oynayan, takla atan anlamında anlamış olmalı ki (tabii bu benim kendi yorumum) yanına yaklaşırken buna hal hatır sordu, ondan sonra Mustafa Buğaçayır dediğimiz ağabeyimiz bakan beye, 'Çok memnun oldum, çok mutlu oldum, hoş geldin' dedi. Bakan bey de dedi ki, 'Mutlu olduğunu nereden anlayayım. Benim için bir takla atar mısın? Bir takla at da göreyim.' Tamamen bir yanlış anlaşılma. Buğaçayır, 'İstiyorsanız oynayayım sayın bakanım)' deyince, 'Hadi bir oyna bakalım' dedi ve davul çaldı. Değerli ağabeyimiz, 64 yaşındaki Mustafa Buğaçayır kardeşimiz oynadı."

Olayın bundan ibaret olduğunu, başka yönlere çekilmemesi gerektiğini belirten Sertoğlu, "Bizim geleneğimizde var. Matemli günümüzde ağlarız, düğünümüzde oynarız. Bu kadar başarılı değerli bir bakanımız bizim ilçemize teşrif etmişse ben o günü bayram sayarım" dedi.

'Ben de oynarım, takla atabilirsem ben takla da atarım'

Başkan Sertoğlu, yaşanan olayın büyütülecek bir şey olmadığını, konunun başka taraflara çekilmeye çalışılmasının yanlış olduğunu söyledi.

"Biz ilçemize İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yatırımların yazılmasını arzu ederiz" diyen Sertoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela şimdi ilçemizde yeni emniyet sarayı yapılacak, proje aşamasında, zemin etütleri yapıldı. Yeni kaymakamlık lojmanları yapılacak. Hükümet konağına tadilat için 200 bin lira para çıktı. Bunlarla ilçemizin gündeme gelmesini arzu ederken cambaza takıldık kaldık. Bu kadar başarılı bir bakanın böyle bir şeyle gündeme gelip gündemi meşgul etmesine ben açıkçası bu ilçenin belediye başkanı olarak üzüldüm. Bakanımız buraya gelse ben de oynarım, takla atabilirsem ben takla da atarım."

Karşılama töreninde davul zurna eşliğinde oynayan Mustafa Buğaçayır ise daha önceleri "cambaz"lık yaptığını, keçi, koyun alıp sattığını söyledi. Bu yüzden yörede kendisine "cambaz" ve "Pala Mustafa" denildiğini ifade eden Buğaçayır, "Ben bakanımı sevdim, eline gittim. O da beni oynar sandı, ben de 'oynarım' dedim. Davul zurnayı seslediler ben de vurdum, oynadım. Şimdi ne diyorlar bana?" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hafta sonu ziyaret ettiği Erzurum'dan Ağrı'ya geçerken yol üzerindeki Pasinler, Horasan ve Eleşkirt ilçelerine de uğrayarak vatandaşların sorunlarını dinlemişti.

Bakan Şahin, Pasinler'de kaymakamlık önünde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanmış, bu sırada, Mustafa Buğaçayır isimli vatandaş ile arasında geçen bir diyalog sonucu Buğaçayır davul zurna eşliğinde oynamıştı.