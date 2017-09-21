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Pasifik Okyanus'unda 6.4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu Adaları, Pasifik Okyanusu'nda 'Ateş Çemberi adı verilen deprem kuşağı üzerinde bulunuyor

21 Eylül 2017 03:11

Meksika ve Japonya'nın ardından, Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Vanuatu'da da 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meksika, 8 Eylül'de meydana gelen 8.1 şiddetindeki depremin ardından, 19 Eylül 1985'te meydana gelen 8.1 şiddetindeki depremin yıldönümünde 7,1 şiddetindeki depremle sarsılmıştı.

Bugün ise Japonya'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Vanuatu Adaları'nda  da 6,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Vanuatu Adaları, Pasifik Okyanusu'nda 'Ateş Çemberi (Ring of Fire)' adı verilen deprem kuşağı üzerinde bulunuyor.

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