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Spor

Pascal Nouma'dan Hakan Hepcan'a: Ben de siyahım; yüzümüze 'maymun' desenize

"Her ne renk olursa olsun sevgi, saygı lütfen..."

22 Ağustos 2017 16:50

'Sosyal medya fenomeni' Hakan Hepcan'ın Galatasaray'ın siyah futbolcusu Bafetimbi Gomis için 'maymun' ifadesini kullanmasına eski Beşiktaş futbolcusu Pascal Nouma da tepki gösterdi.

Instagram hesabı üzerinden, vatandaşı olan Gomis'in fotoğrafını paylaşarak destek olduğunu belirten eski Fransız futbolcu, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

"Herkes bir haddini bilsin. Benim de rengim siyah. Gomis'in ya da benim suratıma "maymun" desenize, var mı o yürek? #bafetimbigomis"

Hakan Hepcan'ın sosyal medya hesabından özür dilediğini içeren bir mesaj yayınlaması üzerine Nouma, "Hakan hatasını anlamış, özür dilemiş, sanırım bu olay ilerisi için güzel bir örnek oldu, konuyu uzatmadan kapatalım... Her ne renk olursa olsun sevgi, saygı lütfen..." yazılı paylaşımda bulundu.

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