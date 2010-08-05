-PASCAL NOUMA, ORGANLARINI BAĞIŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Gaziosmanpaşa Hastanesi tarafından organize edilen ''2. Hayata Merhaba'' Boğaz Gezisi'ne katılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, organlarını bağışlayacağını söyledi. Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin gerçekleştirdiği ''2. Hayata Merhaba'' Boğaz Gezisi'ne 450 kişi katıldı. Gezide, organ nakli olmuş hastalar, yakınları ile eski Beşiktaşlı futbolcu Nouma da yer aldı. Gezide sırasında konuşan Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Alp Gürkan, nakil sonrası süreçte kişilerin düzenli takiplerini yaptırması gerektiğini belirterek, buna bağlı olarak sağlıklı bir birey gibi faaliyetlerine ve günlük hayatlarına devam edebileceklerine değindi. Gürkan, özellikle böbrek nakli konusunda yapılan çalışmaların önemine işaret etti. Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevgi Şahin ile hastane genel koordinatörü Sedat Azak da Gaziosmanpaşa Hastanesi'nin organ nakli konusunda yaptığı çalışmaların örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu söylediler. Son olarak konuşan Nouma ise ''Görüyorum ki sizler benden şanslısınız. Çünkü ben kanser hastalığına yakalandığımda yanımda hiç kimse yoktu. Oysa siz burada dertleri paylaşan büyük bir ailesiniz. Sizlere geçmiş olsun diyorum. Ayrıca benim için en büyük üzüntü, çocukların bu hastalığın pençesine düşmesi. Onları çok seviyorum ve üzülmelerini kesinlikle istemiyorum'' dedi. Nouma, konuşmasının sonunda, yapılan bu çalışmalara destek olmak amacıyla organlarını bağışlayacağını açıkladı. Doç. Dr. Alp Gürkan ile Doç. Dr. Sevgi Şahin, bu davranışın topluma mesaj olması açısından büyük değer taşıdığı belirterek, ''Bugün en büyük sıkıntımız, organ bekleyen hastalara organ bulamamak. Toplumda sevilen bu kişilerin girişimleri konuyla ilgili önemli mesafeler almamızı sağlayacaktır'' dedi. Gaziosmanpaşa Hastanesi, katkılarından dolayı Pascal Nouma'ya bir plaket hazırlarken, Fransız oyuncunun plaketini böbrek nakli olmuş 7 yaşındaki Doğa Polat verdi.