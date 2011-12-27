Paşaya makam aracı jesti

T24- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner’in 5 aydır kendi özel otosunu kullandığını öğrenen Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a talimat vererek makam aracının derhal tahsis edilmesini istedi. 95 bin lira değerindeki Renault Latitude marka araç 15 gün önce Koşaner’e teslim edildi. Ancak Koşaner makam aracını henüz kullanmadı.







Hürriyet'in haberine göre, Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) Ağustos’taki toplantısı öncesinde istifa ederek emekli olan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, teamüllere göre kendisine tahsis edilen makam aracını kabul etmedi. Koşaner’in özel otomobilini kullandığını öğrenen Başbakan Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a talimat vererek aracın bir an önce hazırlanmasını istedi. Koşaner’e otomobili, 2 hafta önce teslim edildi.





95 bin lira, şoförü de var





Yılmaz, teamüllere uygun sınıftan bir otomobilin Koşaner için hazırlanmasına önayak oldu. Renault Latitude markalı makam aracı, 2 hafta önce Işık Koşaner’e teslim edildi. Otomobili kullanması için bir şoför de görevlendirildi. Ancak Koşaner, makam aracını henüz kullanmadı. Otomobilin 2011 modellerinin piyasa fiyatı 95 bin lira. Koşaner, 5 aydır kendisine ait Ford Focus marka otomobilini kendi kullanıyor. Koruması ise ayrı bir araçta bulunuyor. Koşaner’in emekli olduktan sonra Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Ankara-İncek projesinden konut satın aldığına dair haberler geçen ay hem Koşaner, hem de TOKİ tarafından yalanlanmıştı. Koşaner halen Ankara’daki general lojmanlarında ikamet ediyor.





Zırhlandırma talep üzerine





Ağustos 2008’de emekli olan eski Genelkurmay Başkanlarından Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a emekliliğinde kullanması için Audi A8L model lüks zırhlı otomobilin tahsis edilmesi uzun süre tartışılmıştı. Büyükanıt’tan sonraki Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a ise emekli olduktan sonra Renault’nun zırhlı Laguna modeli tahsis edilmişti. Büyükanıt’tan önceki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün emekliliğinde kullandığı makam aracı da zırhlı Mercedes. Standart prosedüre göre emekli genelkurmay başkanlarına zırhsız araç tahsis ediliyor. Ancak kendilerinin talep etmesi durumunda araç zırhlandırılıyor. Koşaner, araç bile talep etmediği için zırhsız standart bir araç tahsis edildi.





Başbakan BMW kullanıyor





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 500 bin lira değerindeki 2011 model BMW 760i Long marka zırhlı makam aracı kullanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün makam aracı ise zırhlı Mercedes S600. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Mercedes S500 kullanıyordu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tercihi ise Audi A6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Volvo markalı makam aracı kullanıyor.

