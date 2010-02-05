Paşaya hak ettiği yanıt verildi

T24 - “Yerinde olsam, karının örtüsünü çıkarırım” diyen dönemin MGK Genel Sekreteri Org. Tuncer Kılınç’a, Abdullah Gül’ün “Kendi kararı” diye cevap vermesini eleştiren Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur’a Köşk’ten “Paşa'ya hak ettiği cevap verildi” açıklaması geldi.

Taraf gazetesi, Oğur'un dünkü yazısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün değerlendirmesini bugün (5 Şubat 2010) sürmanşetine taşıdı. Taraf gazetesinin, 'Paşaya gereken cevabı verdim' başlığıyla verdiği haber şöyle:

Emine Erdoğan’ın üç yıl önce GATA’ya alınmamasıyla ilgili tartışmalar üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yaşadıklarımızı anlatsam ülke bunu kaldıramaz” demişti. Bu söz üzerine önceki gün Taraf’ta yazdığım “Sivil diktatörlerin eşleri nerelere giremez” başlıklı yazıda Başbakan’a anlatamayacağınız şeylerden biri bu olabilir mi diye sormuş ve Mustafa Balbay günlüklerinde 2002’de dönemin Başbakanı Abdullah Gül ile dönemin MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç arasında geçtiği iddia edilen bir diyalogu hatırlatmıştım.



İşte bu diyalog ile ilgili dün Köşk’ten bir açıklama geldi. Bu diyalogu doğrulayan o açıklamaya geçmeden önce 22 Aralık 2002 tarihinde MGK’daki makamında yaptığı görüşmeden sonra Balbay’ın günlüğüne Kılınç’ın ağzından yazdığı o diyalogu yeniden hatırlayalım:



22 Aralık 2002 tarihli görüşme notu



Tuncer KILINÇ’LA TRT programından sonra saat 12.00’de görüşme... Bu kez koltukların olduğu yerde değil, daha dar oturma grubunda. Pazar günü, kimi görüşmeleri daha rahat yapıyormuş. O yüzden makamda.



Kılınç: Gül’e “Yerinde olsam, karının örtüsünü çıkarırım” dedim. “Kendi kararı” dedi. Ben de “insan karısına hakim olamaz mı” dedim. Bunlar bize iyi yaklaşmaya çalışıyor ama, değişmediler.



Dünkü yazıda bu diyalogu hatırlatıp şöyle yazmıştım: “Başbakan ‘Yaşadıklarımızı anlatsam ülke bunu kaldıramaz’ diyor. Mesela, yaşadıklarından biri, dönemin MGK Genel Sekreteri’nin, Başbakan olduğu sırada Abdullah Gül’e ‘Ben senin yerinde olsam, karının örtüsünü çıkarırım’ demesi, Gül’ün herhalde ‘kurumları yıpratmamak’ için hak ettiği cevabı vermeyip ‘kendi kararı’ demesi üzerine ise ‘İnsan karısına hakim olamaz mı’ gibi hanzoca bir cevap vermesi olabilir mi? (Bkz. Balbay Günlükleri)”



Dün Çankaya Köşkü’nden arayan Cumhurbaşkanlığı Basın Başmüşaviri Ahmet Sever yazıyı Gül’e gösterdiğini söyledi ve ekledi: “Cumhurbaşkanı ‘orada kendisine hak ettiği cevap verilmiştir’ dedi.” Böylece 2002’de, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bir ay sonra ‘çağdaş’ olduğu iddiasındaki bir MGK Genel Sekreteri’nin dönemin başbakanına “Yerinde olsam karının örtüsünü çıkarırım” dediği, hatta “İnsan karısına hakim olamaz mı” diye de eklediği doğrulanmış oldu. Kılınç’ın en azından Balbay’a bahsetmediği anlaşılan bu diyalogdaki eksik parçayı ise “hak ettiği cevap verilmiştir” diyerek Gül tamamlamış oldu.



