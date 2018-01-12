Pasaportu zamanında getirmeyen PTT, iptal edilen biletlerin parasını ödedi

Balıkesir’de pasaportu geç teslim ettiği ailenin iptal edilen bilet parasını PTT ödedi.

Eşi ve çocuğuyla ABD’ye gitmek için emniyete pasaport başvurusu yapan kişi, 6 bin 600 liralık uçak bileti de aldı. Ancak pasaportlar aileye zamanında teslim edilmedi, biletler iptal edildi. Hava yolu şirketi de yalnızca 600 lira ödedi. Bu sırada aileden bir kişinin bursu da iptal edildi.

Diken'de yer alan habere göre, pasaportları zamanında getirmeyen PTT’ye parayı da ödememesi üzerine dava açıldı. Davacı, PTT’den 6 bin 600 liralık maddi tazminat, 10 bin liralık manevi tazminat istedi.

PTT’nin avukatı da kurumun eylemi ile davacıların zararı arasında illiyet bağının bulunmadığını, dava konusu olayda davacıların kusurlu olduğunu, davacıların tedbirli ve özenli davranmadığını, talep edilen tazminatın fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

PTT tazminat ödedi

Balıkesir 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aileyi haklı bularak hem maddi hem de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararda şöyle dendi: “6 bin TL’lik bilet ücretinin iade edilmediği, davacı ailenin reşit olmayan çocukları ile birlikte yurt dışına götürmek üzere seyahat planlaması yaptığı anlaşılmaktadır. Aile fertlerinden bir kısmının pasaportlarının gelmemesi durumunda diğerlerinin de planlarını iptal etmesinin normal olduğu ortadadır. Davalı PTT müdürlüğünde çalışan memur hakkında yapılan disiplin soruşturması evrakında geç teslim sebebiyle davalı tarafın mağdur edildiği belirtilmektedir. Belirsiz süreçte davacıların mecburen uçak biletlerini iptal ettirdiği gerekçesiyle maddi tazminat talebinin 6 bin TL bakımından kabulüne, aile ferdinin özellikle burs ve sağlık problemleri sebebiyle ABD’ye gitmek istediği, davacı tarafın ailece hazırlıklarını yaptığı, yaşanılan olay nedeniyle bütün planlarını iptal ettirmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Bir aile ferdinin bursunun yandığı gerekçesiyle manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiştir.”

Kararı davalı avukatı temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Kararla birlikte davacı aile hem maddi hem de manevi tazminatı tahsil etti.