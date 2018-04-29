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BBC Türkçe

Pasaportu iptal edilen basketbolcu Enes Kanter ABD'ye dönüyor

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder takımında oynayan Enes Kanter, Türk pasaportunun iptal edilmiş olması nedeniyle dün akşam Romanya'ya girişinde polis tarafından durduruldu. Fethullah Gülen'i desteklediği bilinen Kanter daha s

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder takımında oynayan Enes Kanter, Türkiye pasaportunun iptal edilmiş olması nedeniyle dün akşam saatlerinde Romanya'ya girişte polis tarafından durduruldu.

Fethullah Gülen'i desteklediği bilinen Kanter, durdurulduğunu belirten ilk tweet'inden yaklaşık 7 saat sonra "Her şey yolunda" mesajı gönderdi.

Bugün New York'ta basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Kanter "Birçok çılgın hikâye ile anlatacağım çok şey var. Hazır olun!!" yazdı.

Kanter, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaştığı videoda, pasaportunun siyasi görüşü nedeniyle iptal edildiğini söylemişti.

Türk yetkililerden Kanter'in pasaportunun neden iptal edildiğine dair bir açıklama gelmedi.

Olaya dair NBA ya da Oklahoma City Thunder takımından da bir açıklama yapılmadı.

Kanter'in maenajeri Mevlüt Çınar, basketbolcunun çok kısa süre sonra ABD'ye dönmüş olacağını açıkladı.

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